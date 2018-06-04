Львов сегодня, 4 июня, накрыла сильная гроза с ветром и градом. В результате в городе повреждены деревья, автомобили и линии электропередач.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Есть информация о падении веток в районе Цитадели, но там не повреждено никакого объекта. Не справились с количеством воды два дождеприемника в Лычаковском районе. Сейчас коммунальные службы их расчищают. Есть информация о падении веток на ул. Клепаровской. Сейчас там затруднено движение. Работают соответствующие службы. Ветвями повреждено машины и линии электропередач ЛКП "Львовсвет". Также было падение ветки на ул. Ярошенко, там повреждений нет", - рассказала директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Ирина Маруняк.

Как уточнили на "Горячей линии города", на ул. Клепаровской, 13 от падения веток деревьев повреждены 3 автомобиля, а также линии электропередач.

По информации председателя Лычаковской районной администрации Ивана Лозинского, на ул. Левицкого с количеством воды не справились дождеприемники. Коммунальные службы их сейчас чистят.

Жители города в соцсетях публикуют видео с последствиями непогоды.

Видео: youtube.com

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