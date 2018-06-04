Для проведения учений "и других мероприятий по боевой подготовке" на все лето военные перекроют украинскую часть Азовского моря.

Об этом сообщил начальник пресс-центра Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Олег Чалик, передает "Интерфакс-Украина".

"Три участка будут перекрыты для проведения учений, а также других мероприятий по боевой подготовке украинских военнослужащих", - сказал он.

В 2018 году украинские военнослужащие примут участие в 19 многонациональных учениях. Шесть из них запланированы на территории Украины, еще 13 многонациональных учениях должны пройти за границей (2 из них - учения НАТО).

Как сообщала "Страна", Украина также закроет некоторые прибрежные районы Азовского моря с 1 июня до 1 сентября из-за проводимых стрельб.

"ВМС Украины выпустили прибрежные предупреждения о закрытии районов Азовского моря с 01.06.2018 по 01.09.2018 (№178,179 ЗРС и АС ВМСУ Белосарайский залил, №180 Таганрогский залив). ЗРС и АС - зенитно-ракетные стрельбы и артиллерийские стрельбы", - сообщил главный редактор Blackseanews.net Андрей Клименко.

Отметим, что ФСБ объявила в международный розыск причастных к задержанию крымского сейнера "Норд".