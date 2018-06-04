Украинскую часть Азовского моря перекроют на все лето ради учений
Для проведения учений "и других мероприятий по боевой подготовке" на все лето военные перекроют украинскую часть Азовского моря.
Об этом сообщил начальник пресс-центра Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Олег Чалик, передает "Интерфакс-Украина".
"Три участка будут перекрыты для проведения учений, а также других мероприятий по боевой подготовке украинских военнослужащих", - сказал он.
В 2018 году украинские военнослужащие примут участие в 19 многонациональных учениях. Шесть из них запланированы на территории Украины, еще 13 многонациональных учениях должны пройти за границей (2 из них - учения НАТО).
Как сообщала "Страна", Украина также закроет некоторые прибрежные районы Азовского моря с 1 июня до 1 сентября из-за проводимых стрельб.
"ВМС Украины выпустили прибрежные предупреждения о закрытии районов Азовского моря с 01.06.2018 по 01.09.2018 (№178,179 ЗРС и АС ВМСУ Белосарайский залил, №180 Таганрогский залив). ЗРС и АС - зенитно-ракетные стрельбы и артиллерийские стрельбы", - сообщил главный редактор Blackseanews.net Андрей Клименко.
Отметим, что ФСБ объявила в международный розыск причастных к задержанию крымского сейнера "Норд".