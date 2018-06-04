Президент Петр Порошенко задекларировал еще около 1 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ).

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций.

В понедельник он задекларировал 987 495 гривен доходов: 573 602 гривны, 305 921 гривну и 107 972 гривны процентов от банковских вкладов в МИБ.

С начала года Порошенко задекларировал суммарно около 6 млн гривен процентного дохода от вкладов в этом банке.

Президент Петр Порошенко является основным акционером МИБ с 60% акций финучреждения. Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры Порошенко - первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко (14,94%), первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский и глава ООО "Днепропетровский опытный завод "Энергоавтоматика", председатель набсовета ЧАО "Иста-Центр" Олег Зимин (оба – по 9,9008%).

Как сообщала Страна, ранее Порошенко задекларировал 16,3 миллиона гривен дохода и отдых на Мальдивах.

Мы писали, что Порошенко задекларировал почти миллион гривен дохода от депозита в собственном банке.