Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ) Александр Хуг посетит Донбасс с 5 до 9 июня.

Об этом сообщается на странице СММ ОБСЕ в социальной сети Facebook.

Целью визита будет оценка ситуации с безопасностью вдоль линии столкновения и ее влияние на жизнь гражданского населения.

Во время поездки Александр Хуг намерен присоединиться к патрулям наблюдателей ОБСЕ вдоль линии столкновения.

Фото: facebook.com/oscesmm

Ранее "Страна" сообщала, что на Донбассе обе стороны конфликта стянули танки и "Грады" к линии фронта - Хуг.

Также мы писали, что почти 8 тысяч случаев. Александр Хуг назвал обстрелы на Донбассе самыми интенсивными с начала года.