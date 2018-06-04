Замглавы миссии ОБСЕ Хуг едет на Донбасс проверить линию разграничения
Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ) Александр Хуг посетит Донбасс с 5 до 9 июня.
Об этом сообщается на странице СММ ОБСЕ в социальной сети Facebook.
Целью визита будет оценка ситуации с безопасностью вдоль линии столкновения и ее влияние на жизнь гражданского населения.
Во время поездки Александр Хуг намерен присоединиться к патрулям наблюдателей ОБСЕ вдоль линии столкновения.
Фото: facebook.com/oscesmm
Ранее "Страна" сообщала, что на Донбассе обе стороны конфликта стянули танки и "Грады" к линии фронта - Хуг.
Также мы писали, что почти 8 тысяч случаев. Александр Хуг назвал обстрелы на Донбассе самыми интенсивными с начала года.
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