4 июня 2018 года Apple представит новую версию мобильной операционной системы iOS 12. Это произойдет на конференции разработчиков WWDC 2018.

Конференция пройдет в Сан-Хосе, Калифорния, в выставочном центре McEnery и продлится с 4 по 8 июня. Презентация новинок компании Apple состоится в первый же день. Глава компании Тим Кук выйдет на сцену и расскажетнам о том, над чем Apple работала в течение последних месяцев.

Предыдущая версия это ОС под номером 11 "прилетела" на мобильные устройства Apple в сентябре минувшего года. Теперь же яблочный гигант подготовил еще один сюрприз.

"Страна" узнавала, что нового будет в iOS 12. Мы также проследим за ходом ее презентации, которая начнется в 20:00 по Киеву.

Чего ждут от презентации Apple

Некоторые источники анонсируют, что на этом мероприятии Apple представит и новый бюджетный iPhone SE 2, и новый MacBook Air, и новую версию планшета iPad Pro. Другие же (в частности, Bloomberg) сообщают, что все представленные на этот раз продукты будут программными, а "железо" увидим лишь в сентябре.

Ожидается, что основной фокус в iOS 12 будет сделан на увеличении производительности и исправлении ошибок. Эксперты полагают, что финальная версия iOS 12 будет одной из самых стабильных ха последние годы.

Бета-версия ОС станет доступна вскоре после презентации, а окончательный релиз запланирован на сентябрь 2018 года (во второй половине месяца). iOS 12 будет использоваться в таких гаджетах, как iPhone, iPad и iPod touch.

Работа над ошибками

Еще в начале этого года руководство компании Apple устроило встречу с разработчиками, на которой обсуждались жалобы пользователей на нынешнюю версию ОС. Еще с выхода iOS 10 в 2016 году постоянно поступали жалобы на различные ошибки и недоработки, а к концу 2017 года уровень критики достиг небывалого уровня.

Поэтому в новой iOS было решено сосредоточиться на увеличении общей производительности системы и работе над ошибками, а совершенно новые функции отложить до следующей версии операционки. Правда, кое-какие новинки в iOS 12 все же появятся.

Какой будет iOS 12

Во-первых, может измениться интерфейс. ПО крайней мере, многие усмотрели намек на это 30 мая, когда Apple обновила официальное приложение WWDC. В нем появилась новая иконка и стикеры, которые отличаются объемной формой. А это приложение обычно обновляется в стиле новейшей iOS. Эксперты тут же предположили, что интерфейс iOS 12 также визуально станет "объемным".

Также есть предположение, что iOS 12 начнет поддерживать универсальные приложения, которые подходят для iPhone, iPad и Mac. Известно, что Apple работает над проектом под условным названием Marzipan, цель которого – сделать универсальную платформу для всех гаджетов Apple, то есть одно и то же приложение будет подходить и для айфона, и для макбука. Правда, будет ли представлен Marzipan именно в ближайшей версии ОС, точно не известно.

Также благодаря утечке стало известно, что Apple расширит возможности модулей NFC. Его станет возможно применять не только для платежей через Apple Pay, но и для других вещей – например, айфон можно будет использовать вместо ключа от домофона либо двери в отеле, или как виртуальную транзитную карту.

В iOS 12 также обещают добавить функции, которые помогут родителям эффективнее контролировать контент, который видят дети при использовании телефонов и планшетов. Родители сами будут устанавливать уровень ограничений для детей и подростков.

Возможно, в новой iOS таки появится функция групповых видеозвонков в FaceTime, которую эксперты предрекали еще в предыдущей версии – правда, тогда прогнозы не оправдались. Тем не менее, аналитики уверены, что рано или поздно эта функция должна появиться.

Также есть вероятность, что анимированные эмодзи, которые записываются с мимикой лица пользователя и доступны только в iPhone X, могут появиться и в других iPhone нового поколения с обновлением iOS. Ранее говорилось о том, что Apple собирается регулярно дорабатывать и улучшать эту полюбившуюся пользователям функцию.

Голосовой помощник Siri также собираются "прокачать" и сделать умнее, но опять-таки, конкретики на этот счет нет.

Что касается фотографий и камеры, то серьезных перемен не предвидится. Была информация о том, что пользователю станет удобнее организовывать фотографии в своем телефоне, но что и как именно будет сделано, не раскрывалось.

Презентация Apple. Прямой эфир