В понедельник, 4 июня, в Киеве с Южного моста прыгнул мужчина и погиб, разбившись о дно Днепра.

Инцидент произошел возле метро "Славутич" около 13:25, пишет Информатор.

По информации спасателей, их позвали отдыхающие. Пострадавший с компанией отдыхали на пляже, выпивая алкогольные напитки. По предварительной информации, 30-летний мужчина решил доказать, что может прыгнуть с моста, и сделал это "бомбочкой".

По предварительной информации, мужчина погиб от сильного удара о дно. А поиски затянулись в связи с заиленным дном, в котором застряло его тело. В том месте, где мужчина вошел в воду, глубина составляла 3 метра.

Фото: kiev.informator.ua

Тело мужчины идентифицировали, на место трагедии выехали родственники. Работали 2 катера со спасателями, медики, водолазы. Выехала следственно-оперативная группа, которая будет устанавливать обстоятельства трагедии. Был ли мужчина в состоянии алкогольного отравления, установит экспертиза.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" сообщала, что спасатели обнаружили тела двух рыбаков, перевернувшихся на лодке возле Жукова острова.

Также из Днепра вытащили тело девушки, личность пока не установлена.

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