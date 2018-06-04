В ФИФА представили официальную ТВ-заставку чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Видео вдохновлено ювелирными изделиями Карла Фаберже.

"Мы интерпретировали красоту Императорских Яиц в богато детализированный и украшенный драгоценностями футбол, каждая панель (элемент в форме пирамиды на видео - Прим.Ред.) имеет свою собственную идентичность и элементы, которые представляют богатство русской культуры", - отметили в Международно федерации футбола.

В сердцевине каждой из этих панелей лежит драгоценность "с архивом", в котором можно заметить футболистов сборных, выигравших предыдущие чемпионаты мира по футболу - Бразилии, Уругвая, Англии, Италии, Аргентины, Франции, Испании и Германии.

Видео: youtube.com/FIFATV

Как сообщала "Страна", Скотленд-Ярд потребовал от болельщиков - хулиганов сдать загранпаспорта перед ЧМ-2018.

Матчи чемпионата мира в России пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная Англии сыграет в группе G со сборными Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).

Напомним, что в России появился новый запрещающий знак для авто.