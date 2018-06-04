В Киеве в понедельник, 4 июня, загорелись МАФы около станции метро Палац Украины.

Об этом сообщает паблик Киев Оперативный в Facebook.

"Прямо сейчас горят МАФы возле станции метро "Палац Украина". На месте работают бойцы ГСЧС. Информация о пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.

Позже свидетели заявили, что источников открытого огня не было видно, речь шла только о задымлении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала Страна, спасатели предупредили о пожарной опасности по всей стране.

Ранее мы сообщали, что опубликовано видео, как пожарные боролись с огнем после детских шалостей с тополиным пухом.

Также причиной гигантских лесных пожаров в Херсонской области назвали поджоги. Напомним, лесной пожар в Херсонской области, который начался 28 мая, охватил уже около 580 га.