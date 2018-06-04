Возле метро "Дворец Украина" в Киеве загорелись МАФы
В Киеве в понедельник, 4 июня, загорелись МАФы около станции метро Палац Украины.
Об этом сообщает паблик Киев Оперативный в Facebook.
"Прямо сейчас горят МАФы возле станции метро "Палац Украина". На месте работают бойцы ГСЧС. Информация о пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.
Позже свидетели заявили, что источников открытого огня не было видно, речь шла только о задымлении.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
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