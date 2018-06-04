Соратник лидера партии и член политсовета "Руха Новых сил" Михаила Саакашвили Давид Сакварелидзе назвал российского журналиста Аркадия Бабченко военным преступником.

Об этом Сакварелидзе сообщил у себя на Facebook.

"Как очевидец и участник Русско-грузинской войны, будучи областным прокурором центральной Грузии, где собственно она и началась, я его считаю военным преступником. Тем, кто собирается заплатить нововылупленному патриоту Украины 50 тыс. USD за интервю, советую спросить куда он девал белую ленточку которую надел во Владикавказе вступая в ополчение сепаров. Тогда ему дали форму и белую повязку на рукав, которой он до сих пор гордится", - пишет Сакварелидзе.

Фото: facebook.com/davit.sakvarelidze

Напомним, что Бабченко делал репортажи 2008-2009 годов с российско-грузинской войны.

Как сообщала "Страна", 4 июня, спустя почти неделю после начала криминального онлайн-марафона с имитацией расстрела российского журналиста Аркадия Бабченко, он озвучил сумму, за которую согласен предоставить интервью коллегам-журналистам. Как написал журналист на своей странице в Facebook, интервью он готов давать за $50 тысяч минимум.

А тем временем в сети активно обсуждают "список Луценко" – документ, который мало кто видел, но в котором записаны фамилии 47 журналистов и блогеров, обреченных, по версии СБУ и ГПУ, на смерть от рук нанятых российскими спецслужбами киллеров.