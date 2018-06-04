Суд удовлетворил иск о признании недействительным постановление Правительства о наборах продуктов питания, товаров и услуг для украинцев.

Киевский окружной суд города Киева принял соответствующее решение № 826/3639/17 25 апреля 2018 года (полный текст решения был изготовлен 7 мая 2018 года), пишет "Лига".

Признаны противоправными действия Кабмина, Минсоцполитики, Минздрава и Минэкономразвития, а также признал противоправным и недействительным постановление Кабмина "Об утверждении наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг для основных социальных и демографических групп населения".

Истец жаловался на то, что при принятии оспариваемого постановления были нарушены нормы законодательства, что привело к установлению несправедливого стандарта жизни и стало условием для установления несоответствующего размера прожиточного минимума.

Так, в результате судебного разбирательства было установлено, что научно-общественная экспертиза наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг осуществлялась ненадлежащим составом экспертной комиссии (ненадлежащее оформление полномочий некоторых членов комиссии, представляющих интересы Минздрава).

Также суд установил, что на заседании присутствовали два представителя от Минсоцполитики (в соответствии с Порядком должен быть один представитель ведомства). Это свидетельствует о том, что в заседании участвовали не 12, а 13 человек, что повлияло на голосование.

Суд признал неправоможнимы заседания такой комиссии, в результате чего принятые на них решения не несут юридической силы.

Кроме того, установлено, что если экспертная комиссия не одобрила предложений центральных органов исполнительной власти по набору продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг для установления прожиточного минимума, они возвращаются на пересмотр этими органами в определенный экспертной комиссией срок.

Экспертная комиссия в данном случае самостоятельно доработала некоторые вопросы без возврата их на доработку соответствующими органами.

Суд пришел к выводу, что ответчики при осуществлении возложенных на них обязанностей допустили ряд нарушений законодательства, что привело к принятию противоправного постановления.

Кабмин должен безотлагательно опубликовать резолютивную часть решения суда о признании противоправным и недействительным этого постановления в издании, в котором оно было официально обнародовано, после вступления решения в законную силу.

Решение суда вступает в законную силу после тридцати дней со дня провозглашения в случае непредставления апелляционной жалобы.

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