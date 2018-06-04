Согласно указу президента Петра Порошенко о десятилетии украинского языка, Кабмину поручено за 2 месяца разработать государственную целевую программу на 2018 - 2028 годы по развитию и функционированию украинского языка как государственного. Фактическую украинизацию планируется внедрить во всех сферах общественной жизни.

В программе будут предусмотрены мероприятия, направленные на обязательное использование украинского языка должностными и служебными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления при исполнении своих должностных обязанностей, недопущение его дискриминации, сообщает ЮрЛига.

Среди прочего запланировано:

- развитие национальной словарной базы в свободном доступе;

- улучшение качества преподавания украинского языка в учебных заведениях, содействие иностранцам в его изучении, разработка дистанционных и онлайн-курсов, введение сертификационного экзамена по украинскому языку для желающих получить гражданство;

- стимулирование дублирования на украинский язык произведений классики мирового кинематографа;

- проведение конкурсов на создание информационной, в том числе медийной, украиноязычной продукции для детей;

- внедрение образовательных теле- и радиопрограмм, открытых электронных курсов по украинской истории и культуре;

- поддержка украинского книгоиздания, повышение конкурентоспособности украинской книжной продукции;

- привлечение молодежи к изучению, обучению и общению на украинском языке;

- обеспечение реализации гражданами права на получение информации на украинском языке, в том числе через печатную прессу, рекламу, расширение украинозычного информационного пространства, в том числе за рубежом;

- сохранение культурного наследия как основы национальной культуры и расширение доступа к нему граждан;

- развитие компьютерного обеспечения на украинском языке, в частности программного обеспечения органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Для анализа языковой ситуации в стране Кабмин в течение месяца должен создать экспертную группу. По результатам анализа критериев оценки эффективности государственной языковой политики и политики в сфере культуры будут созданы механизмы мониторинга языково-культурной ситуации на постоянной основе.

Как сообщала "Страна", Украина вводит экзамен по украинскому языку для получения гражданства.

Отметим, что украинский язык начали рекламировать на билбордах и ситилайтах.