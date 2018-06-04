Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник снизился до 26,15 грн/$1 с 26,13 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,14-26,16 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 4 июня аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,1329 грн/$1 с 26,1139 грн/$1. Торговый оборот составил $347,68 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $368,48 млн.

Как сообщала Страна, в первый день лета банкиры приподняли курс доллара и рассказали, что будет в июне.

Мы писали, что курс НБУ на 1 июня - доллар подешевел, евро стал дороже.

Ранее банкиры устроили на межбанке валютные качели, но доллар прибавил всего 1,5 копейки.