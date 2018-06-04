Сегодня, 4 июня, президент Украины Петр Порошенко вместе с первой леди Мариной Порошенко встретился с королем Филиппом VI и его супругой в рамках официального визита. Фото встречи были опубликованы на официальной странице главы Украины в Facebook.

На встречу с испанским коллегой Петр Порошенко надел серый костюм с белой рубашкой и красный галстук с белым принтом. К слову, король Испании для встречи также выбрал спокойный серый костюм в светлую полоску и галстук небесно-голубого цвета в горох.

Наряд первых леди стран не так гармонировал, как у их мужей. Марина Порошенко была в строгом платье-футляре с рукавами с напуском и массивным ожерельем. Ее волосы были аккуратно собраны сзади заколкой.

Королева Летисия на встречу надела юбку-колокол с высокой талией ниже колен с цветочным принтом и плотную хлопковую футболку синего цвета. Ее образ дополнила легкая укладка на распущенных волосах.

Напомним, последний раз президент Украины посещал Испанию с официальным визитом 22 года назад.

"Очень важно, что мы получили четкую позицию по поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Поддержку позиции продолжения санкций. Поддержку позиции Украины в ЕС. Поддержку евроатлантических амбиций Украины", - так прокомментировал итоги встречи Петр Порошенко.

Поездка запланирована на 2-4 июня.

Также в Испании президент Порошенко встретился с новоиспеченным премьер-министром Педро Санчесом. У него была назначена встреча с председателем Конгресса депутатов Аной Марией Пастор и представителями деловых кругов Испании.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Напомним, Порошенко уже принял участие в молитве за мир в Украине вместе с украинской общиной. Это произошло в соборе Альмудена в Мадриде.

Как сообщала "Страна", Порошенко в Испании вновь рассказал об "остаточном прощавай" с Россией.