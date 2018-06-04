В понедельник, 4 июня цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться на фоне неопределенности в отношении дальнейших шагов ОПЕК+ и новых признаков увеличения добычи в США.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Dow Jones.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:46 киевскому времени подешевели на $1,12 (1,46%) - до $75,67 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на $0,44 (0,67%) - до $65,37 за баррель.

"Участники рынка хотели бы получить больше ясности от ОПЕК" по поводу сроков наращивания добычи нефти, отмечает сырьевой аналитик UBS Wealth Management Джованни Стауново.

Саммит ОПЕК+ запланирован на конец июня.

"Перспектива расширения нефтяного производства ОПЕК и Россией во втором полугодии подтолкнуло спекулятивных инвесторов к дальнейшему выходу", - говорится в сообщении Commerzbank.

Главный рыночный аналитик CFD Грег МакКенна ожидает, что понижательное давление будет сохраняться в ближайшей перспективе, поскольку Россия, вероятно, готова "открыть кран". "Похоже, что хотя они и продолжают говорить о приверженности к стабильности нефтяного рынка, время пришло", - цитирует его слова Dow Jones.

"На рынке по-прежнему наблюдается давление со стороны ожидаемого возвращения добычи в России и Саудовской Аравии", - отмечает старший инвестиционный аналитик U.S. Bank Wealth Management Роб Хэворт.

Министр энергетики Александр Новак заявил в выходные, что Россия третий месяц подряд не выполняет сделку по ограничению добычи нефти стран ОПЕК+. По его словам, в мае уровень выполнения сделки составил 95%.

"Россия в мае достигла уровня сокращения добычи в 95%. Россия полностью привержена сохранению баланса на нефтяном рынке", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США выросло за прошлую неделю на две - до 861, обновив максимум за три года.

Ранее "Страна" сообщала, что цены на нефть сортов Brent и WTI немного снизились в первый день лета.

Также цена нефти поднялась выше $78 за баррель на данных о падении запасов в США.