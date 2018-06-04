Папа Римский Франциск пригласил глав нефтяных компаний BP и Exxon обсудить проблему изменения климата. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя понтифика.

Предполагается, что конференция состоится в Ватикане 8-9 июня. На встрече представители обсудят вопросы изменения климата. С топ-менеджерами компании на второй день конференции встретится лично папа Римский.

Ватикан не стал раскрывать информацию о приглашенных. Однако о своем участии уже заявили BP, которую возглавляет Роберт Дадли, и Exxon Mobil, возглавляемая Дарреном Вудсом. Ожидается также присутствие топ-менеджеров итальянской Eni, британо-голландской Shell и норвежской Equinor (ранее известная как Statoil).

Агентство подчеркивает, что эксперты по вопросам изменения климата одобряют подобное мероприятие, однако не ожидают "чудес" по ее итогам.

"Мы надеемся, что такой диалог поможет разработать решения сразу двух проблем, а именно управление рисками изменения климата, при этом обеспечивая растущий спрос на электроэнергию, что необходимо для борьбы с бедностью и повышения уровня жизни в развивающихся странах", - говорится в пресс-релизе Exxon.

Папа Франциск в 2015 году опубликовал папскую энциклику на тему защиты окружающей среды, он относится с особым вниманием к изменению климата, загрязнению водных ресурсов и защите биологического разнообразия.

Как сообщала "Страна", Папа Римский призвал молиться против коррупции, которая питает "культуру смерти".

Ранее Франциск I предупредил о недопустимости антимигрантских альянсов на саммите G20.