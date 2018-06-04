После проведения 26 мая финала ЛЧ-2018 НСК "Олимпийский" получил статус стадиона класса "элит".

Это указано в сертификате, который представители УЕФА вручили руководству спорткомплекса после финала ЛЧ, пишет "Интерфакс-Украина".

"Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтверждает этим сертификатом, что НСК "Олимпийский" классифицируется в списке стадионов УЕФА класса элит", - указано в сертификате.

По предварительной классификации УЕФА, НСК "Олимпийский" относился к стадионам 4-й категории. К ней относились стадионы высшей категории согласно "Регламента инфраструктуры стадиона", утвержденного УЕФА в 2010 году.

Стадионы 4-й категории имеют право на проведение финальной части чемпионатов мира по футболу, чемпионатов Европы по футболу, Лиги чемпионов и Лиги Европы. Эту категорию НСК получил после последней реконструкции и проведения финальной части Евро-2012.

НСК "Олимпийский" был построен в 1923 году. За время своей 95-летней истории арена пережила 4 реконструкции и 9 переименований. Стадион принимал соревнования Летней Олимпиады 1980 года, а также чемпионат Европы по футболу 2012 года.

На арене проводятся матчи чемпионата Украины по футболу, Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, матчи сборной Украины, концерты звезд мирового уровня и другие разноплановые мероприятия.

Ранее "Страна" сообщала, сколько зрителей пришли на финал Лиги чемпионов, который прошел на стадионе "Олимпийский" - УЕФА.

Также к финалу Лиги чемпионов НСК "Олимпийский" оснастили почти двумя сотнями терминалов для безналичного расчета.