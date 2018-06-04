Мэр Дрогобыча (Львовская область) Тарас Кучма в ходе перепалки о вывозе мусора нанес удар в лицо представителю местной общины.

ОБ этом сообщает LB.

Услышал обвинения в свой адрес мэр заявил, что его оппонент "лгун и подлец". "Обвинитель" отреагировал "сам такой".

После этого Кучма ударил мужчину кулаком в лицо и заявил, что будет "наказывать" каждого, кто посмеет его оскорблять.

Вопрос с вывозом мусора является проблемным для Дрогобыча. Накануне местные жители заблокировали его вывоз на свалку у поселка Броница в пригороде Дрогобыча.

Видео: youtube.com/Kateryna Benjuk

Как сообщала "Страна", мемориал воинам АТО в Киеве взят в плен мусорными контейнерами.

"Это позорное надругательство над памятью погибших, и власти города должны немедленно отреагировать на действия коммунальных служб", - отметила народный депутат Ольга Богомолец.

Напомним, что Киеврада рекомендует торговле отказаться от полиэтиленовых пакетов.