Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи незаконным приговором украинскому журналисту Роману Сущенко и требуют освобождения украинца.

"Выражаем протест РФ относительно незаконного приговора журналисту Сущенко. Политически мотивированное дело. Требуем освобождения", - написала спикер МИД Марьяна Беца на своей странице в twitter в понедельник.

Фото: twitter.com/mariana_betsa

Ранее в понедельник Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж.

Стало известно, что осужденный за шпионаж журналист Сущенко собирается обжаловать приговор российского суда

А адвокат Фейгин заявил, что приговор Сущенко дает возможность его обменять на Вышинского. Также сообщалось, что Украина готова обменять 23 осужденных россиянина на Олега Сенцова, Александра Кольченко и других украинских политзаключенных, незаконно арестованных на территории Российской Федерации.