Государственное агентство по вопросам кино заявляет о возможном притеснении кинотеатрами украинских фильмов в прокате.

Об этом заявил первый заместитель главы Госагентства Сергей Неретин в ходе "круглого стола" "Состояние конкуренции на рынках дистрибуции и демонстрации фильмов в Украине".

"Мы сталкиваемся с тем, что фильм украинского производства в прокате идет со значительно меньшим количеством сеансов, нежели его иностранные "конкуренты". Сети кинотеатров поясняют это давлением со стороны дистрибьюторов. Мы хотим, чтобы украинский фильм в первую неделю проката ставился в расписание кинотеатров наравне с голливудскими лентами", – сказал он.

При этом он напомнил, что в Украине действует шесть дистрибьюторских компаний: Kinomania, представляющая производителя фильмов Warner Bros., Ukrainian Film Distribution (UFD) – представляющая 21st Century Fox, "Вольга Укараина", MMD и "Свое кино" – представители независимых студий, а также B&H Film Distribution Company (киностудии Paramount Pictures, Disney, Sony). Всего в стране работает 177 кинотеатров с общим количеством экранов 512.

"Согласно доступным нам неофициальным данным, в 2017 году сеансы компании "B&H" посетили 15,717 млн зрителей. Доля компании составила 55% рынка. Компания UFD собрала 6,562 млн зрителей – это 23% рынка. Компания Kinomania в минувшем году получила 15% рынка. Далее идут мелкие компании", – прокомментировал Неретин.

"Таким образом, одна дистрибьюторская компания собирает 55% бокс-офиса. Как нам кажется, у этой компании есть рычаги влияния и давления на кинотеатры в ходе переговоров об условиях планирования фильмов", – добавил он.

"Мы сняли со словаками кино "Черта", которое заняло третье место за всю историю словацкого проката, а в Украине не набрало даже 2 млн грн. За несколько дней до начала проката я получил роспись в кинотеатрах этого фильма, который. к слову, относится к категории "16 плюс", на 10, 11, 12 часов утра. Представители кинотеатров объяснили, что вынуждены прислушиваться к политике трех крупнейших дистрибьюторов", – прокомментировал генеральный директор Garnet International Media Group Андрей Ермак.

В свою очередь, глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев отметил, что комитет изучает ситуацию на рынке, анализирует опыт европейских стран, которые сталкивались с подобной проблематикой.

"В соседних странах были расследования в отношении антиконкурентных согласованных действий как со стороны дистрибьюторов, так и со стороны сетей кинотеатров. Нам важно услышать все стороны – производителей кино, дистрибьюторов, сети кинотеатров", – сказал он, отметив, однако, что нарушениями в области конкурентного права могут быть не только злоупотребление монопольным положением или антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования, но и антиконкурентные действия органов власти.

Ранее "Страна" сообщала, что в Госкино запретили за год прокат 66 фильмов и сериалов.

Также суд Киева отказался снять запрет на показ "Сватов" в Украине.