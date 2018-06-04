Нападающий английского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" и национальной сборной Англии Гарри Кейн признан новым самым дорогим футболистом мира.

Аналитики из CIES Football Observatory оценили трансферную стоимость 24-летнего нападающего в €201,2 миллиона.

При расчете показателя использовался уникальный алгоритм, в котором во внимание принимались такие ключевые факторы, как возраст игрока, его амплуа, продолжительность действующего контракта с клубом, игровые показатели, роль в сборной команде и т.п.

Кейн забивает более 20 голов в чемпионате последние четыре сезона, причем в сезонах 2015-2016 и 2016-2017 он становился лучшим бомбардиром АПЛ. 24-летний форвард станет капитаном сборной Англии на Чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России.

Вторую строчку в списке самых дорогих футболистов занял бразилец Неймар (195,7 млн евро), третье - француз Киллиан Мбаппе (186,5 млн евро); оба эти игрока выступают за клуб "Пари Сен-Жермен".

В десятку самых дорогих игроков также входят аргентинец Лионель Месси из "Барселоны", египтянин Мохаммед Салах ("Ливерпуль"), англичанин Делле Алли ("Тоттенхэм"), бельгийцы Кевин де Брёйне и Ромелу Лукаку (оба - "Манчестер Сити"), француз Антуан Гризманн ("Атлетико") и Паоло Дибала из Аргентины ("Ювентус").

Действующий обладатель "Золотого мяча" и победитель Чемпионата Европы, а также пятикратный победитель Лиги чемпионов Криштиану Роналду занял в списке лишь 24-ю строчку - его трансферная стоимость оценена в 103,4 млн евро.

Он же стал самым возрастным среди топ-100 самых дорогих футболистов планеты - звезде "Реала" и сборной Португалии исполнилось 33 года.

Фото: football-observatory.com

Как сообщала "Страна", новый рекорд и впервые в истории. Месси в пятый раз завоевал "Золотую бутсу". Аргентинец вновь стал самым результативным футболистом Европы.

Напомним десятку самых дорогих футбольных клубов по общей стоимости игроков.