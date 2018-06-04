Сегодня, 4 июня, во Львове, часть фасада обвалилась на голову гражданину Азербайджана. Об этом сообщили на "Горячей линии города".

"Во Львове, на углу улицы Галицкой и площади Рынок упала часть фасада дома. Пострадал гражданин Азербайджана, житель г. Баку. Мужчина госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи", - сообщили на Горячей линии города.

Во Львовском областном центре экстренной медицины сообщили, что 27-летний житель Азербайджана получил ушиб затылка. Врачи его осмотрели и отпустили домой.

Как сообщала "Страна", ранее во Львовской области обвалилась стена Поморянского замка.

Мы писали, что рухнувшая стена оставила без газа 4 дома в Киеве.

Ранее стало известно, что возле дома Сикорского в Киеве рухнула подпорная стена.