Телеканал "112 Украина" назначил на пост генерального продюсера Артема Марчевского вместо Сергея Логунова, занимавшего эту должность с июля 2014 года.

Об этом говорится в сообщении телеканала.

"Это были насыщенные, важные четыре года, и сейчас пришло время немного отдохнуть, собраться с силами и приступить к реализации новых интересных проектов как в сфере информационного, так и неинформационного вещания", - цитируется в сообщении слова Сергея Логунова.

Артем Марчевский планирует развивать телеканал и его команду в соответствии с текущим планом.

"На канале не будет смены информационной политики, он останется таким же объективным и прозрачным и будет соответствовать всем стандартам информационной журналистики", – прокомментировал он начало своей работы на "112 Украина".

Марчевский с марта 2015 года был соучредителем и директором компании "ГОСТ Медиа", занимающейся созданием рекламных роликов, клипов и ТВ-проектов. Ранее также работал в команде телеканала ZiK, в компании "ТелеПро", в студии "1+1 Продакшн".

Как сообщалось, Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания неоднократно выносил предупреждения компаниям, вещающим в многоканальной цифровой телесети МХ-5 с логотипом "112 Украина" - " Ариадна ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Выбор" и "Новый формат ТВ" - за нарушения программной концепции вещания, изменение формата и логотипа, а также неоднократно отказывался переоформлять их лицензии.

В то же время, киевский Апелляционный административный суд в июне 2017 года признал противоправным бездействие Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания относительно нерассмотрения им поданных компаниями группы "112 Украина" заявок о переоформлении лицензий из-за изменения руководителей компании.

Срок действия предыдущих лицензий телеканалов группы "112 Украина" истекает в сентябре 2018 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацсовет не дает "112 Украина" создать национальную телевизионную сеть.

Также телеканал "112 Украина" пожаловался в ЕСПЧ из-за санкций Нацсовета.