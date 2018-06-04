Приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, которому дали за шпионаж 12 лет колонии строгого режима, будет обжалован.

Об этом "Интерфакс-Украина" заявил адвокат Марк Фейгин.

"Я не видел еще полного текста решения суда, но, несмотря на это, сегодня самим Романом Сущенко будет подана апелляционная жалоба на приговор, завтра жалобу подам я", - отметил Марк Фейгин.

По его словам, "защита считает, что Роман Сущенко не виновен".

"К сожалению, все политические процессы сопровождаются обвинительными приговорами", - заключил он.

В свою очередь консул Украины Геннадий Брескаленко заявил изданию, что не будет комментировать решение суда.

Ранее Марк Фейгин заявил, что приговор Сущенко также позволяет его обменять на главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Напомним также, что о задержании Романа Сущенко сотрудниками российских спецслужб при якобы "проведении шпионской акции" в Москве стало известно в октябре 2016 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже, столичный Лефортовский суд санкционировал его арест.