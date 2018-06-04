В Киеве коммунальшики превратили место мемориала воинам АТО в мусорник. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Ольга Богомолец.

Фото: facebook.com

"Вчера на Михайловской площади вдоль мемориала погибшим воинам АТО, созданным родственниками бойцов и волонтерами, коммунальщики поставили в ряд мусорники и перекрыли доступ людей к стене, на которой размещены фотографии и фамилии героев.

Это позорное надругательство над памятью погибших, и власти города должны немедленно отреагировать на действия коммунальных служб.

Проблема нашего государства в том, что большинство чиновников очень быстро забывают о своем народе. Сегодня все чиновники вроде уважают героев, отдавших жизнь, защищая Украину, а уже завтра забывают их и превращают мемориалы АТО в свалки", - написла Богомолец в соцсети и призвала мэра Киева Виталия Кличко немедленно разобраться в ситуации, привлечь виновных к ответственности и убрать мусорники от мемориала.

"Обращаю также внимание, что Киев до сих пор чуть ли не единственный крупный город в Украине, не имеющий полноценного мемориала погибшим воинам АТО. Поэтому вместо того, чтобы заставлять место памяти мусорниками - городской власти лучше бы подумать над тем, как достойно увековечить память тех, кто погиб, защищая мир на нашей земле", - написала нардеп и добавила, что волонтеры и матери погибших убрали мусорники от мемориала.

"Но, к сожалению, мусор в головах отдельных людей убрать не так просто ...", - подытожила Богомолец.

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