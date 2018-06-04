Журналистка Екатерина Сергацкова сообщила, что получила вызов в СБУ в качестве свидетеля по делу о покушении на Бабченко.

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Напомним, накануне она сообщала, что была приглашена на встречу в СБУ в связи со "списком Бабченко", в которые пошли журналистов, но не смогла присутствовать. После этого ей никто не звонил и охрану не предоставил.

Екатерина Сергацкова ранее была гражданкой России, но в апреля 2015 года года вступила в гражданство Украины, получив паспорт из рук президента Украины, от российского гражданства она отказалась.

Как сообщала "Страна", ранее были названы имена девушек-журналисток, которые вошли в "расстрельный список Кремля".

Несколько украинских журналистов подтвердили свое присутствие на встрече в СБУ с руководителями силовых ведомств по делу о покушении на Аркадия Бабченко.