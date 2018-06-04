Коммунальное предприятие "Плесо" не рекомендует отдыхающим купаться на 3 пляжах в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Временно купаться не рекомендуется на пляжах "Пуща-Водица", "Черторой" и "Тельбин".

На указанных пляжах вывешен желтый флаг.

На остальных, 9 пляжах флаг зеленого цвета, что означает, что купаться на том или ином пляже разрешено без риска для здоровья.

Напомним, ранее в Киеве официально открыли купальный сезон на 13 пляжах.

Как сообщала "Страна", ранее обнародовали список пляжей в Киеве, на которых нашли кишечную палочку. Это вода возле зон рекреации "Тельбин", "Вербное", "Радуга", "Пуща-Водица" и "Черторой".

Кроме того, на пляжах "Галерный" и "Веселка" в воде обнаружились загрязняющие вещества БПК-5 (биохимическое потребление кислорода).

Шесть оставшихся пляжей признаны соотвествующими санитарным нормам. Поверку прошли "Золотой", "Предмостная слободка", "Центральный", "Молодежный", "Детский" и "Венеция".