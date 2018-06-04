Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс снялась с Открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос" из-за травмы руки.

О своем решении Уильямс объявила прямо перед началом мачта четвертого круга с россиянкой Марией Шараповой, пишет The Mirror.

Таким образом, россиянка Мария Шарапова автоматически вышла в четвертьфинал.

Следующей соперницей Марии Шараповой станет победительница пары Гарбинье Мугуруса (Испания) — Леся Цуренко (Украина).

Напомним, что в очных противостояниях Шараповой и Уильямс американка ведет со счетом 19:2.

Ранее "Страна" сообщала, что Мария Шарапова призналась немецким журналистам, как ей было плохо без тенниса.

Также мы писали, что Серена Уильямс отказалась от участия в Australian Open, поскольку еще не пришла в форму