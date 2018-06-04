Украина готова обменять 23 осужденных россиянина на Олега Сенцова, Александра Кольченко и других украинских политзаключенных, незаконно арестованных на территории Российской Федерации, сообщает Громадське.

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко на согласительном совете парламента.

"На прошлой неделе во время очередных минских встреч украинская сторона еще раз обратилась к российской стороне. Мы готовы передать 23 россиянина, осужденных в Украине за причастность к террористическим актам, подготовке терактов, за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы готовы передать их России ради освобождения Сенцова, Кольченко, Клиха, Гриба", - сказала Геращенко.

Первый вице-спикер также призвала депутатов апеллировать ко всем международным структурам с двумя требованиями: давление на Путина, чтобы к Чемпионату мира по футболу были освобождены политзаключенные и заложники и допуск Международного комитета Красного креста и украинского омбудсмена Людмилы Денисовой во все тюрьмы в России и на оккупированных территориях, где содержатся украинцы.

Ранее "Страна" писала о заявлении Фейгина, что приговор Сущенко дает возможность его обменять на Вышинского.

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