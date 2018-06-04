Стали известны категории киевлян, которым придется подавать новые пакеты документов в связи с изменением условий назначения жилищной субсидии.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

1 мая 2018 года изменились правила назначения жилищной субсидии (согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 329 от 27 апреля 2018 года). В связи с этим субсидии за май жителям Киева начислят в следующих квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Также стал известен перечень категорий граждан, которым необходимо подать новый пакет документов для назначения субсидий:

арендаторы жилья;

внутренне перемещенные лица;

семьи, которым субсидию назначили не на всех зарегистрированных (но фактически проживающих в квартире) лиц;

семьи, где есть неработающие лица трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, либо же они ниже минимальной зарплаты;

семьи, состав которых поменялся в течение последнего года;

семьи, которые по состоянию на май 2018 года имеют более чем двухмесячную задолженность за жилищно-коммунальные услуги (и общая сумма долга превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан — 340 гривен) и не погасят ее до июня 2018 года.

Остальным киевлянам субсидии пересчитают автоматически. Около 70% домохозяйств, которые сегодня имеют субсидии, могут рассчитывать на их переназначения. Другим 30% необходимо будет обратиться в органы социальной защиты и подать новый пакет документов.

Ранее "Страна" сообщала о неприятном сюрпризе. Киевляне получат платежки за май без учета субсидий.

Также в Минсоцполитики пообещали, что инспекторы не будут проверять холодильники при назначении субсидий.