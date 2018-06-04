В Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах. Об этом говорится в распоряжении самопровозглашенного главы Крыма Сергея Аксенова, опубликованном на портале правительства.

"Ввести со 2 июня 2018 года для органов управления и сил территориальной подсистемы Крыма единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Крыма режим функционирования "чрезвычайная ситуация". Установить для органов управления и сил ТСЧС региональный уровень реагирования", – говорится в "распоряжении".

Согласно ему, администрациям Красногвардейского, Нижнегорского, Советского, Первомайского районов необходимо обеспечить всех мер, которые примет комиссия по ликвидации ЧС при российском правительстве Крыма.

Кроме того, сообщается, что "Минсельхозу" полуострова до 30 июня 2018 года необходимо подготовить и направить в профильное российское министерство документы для компенсации ущерба крымским аграриям.

Ранее "Минсельхоз" Крыма сообщал, что крымские аграрии соберут урожай зерна в два раза меньше прошлогоднего – всего 800 тысяч тонн – из-за плохой погоды. В конце мая сообщалось, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более 1 млрд руб.

Как сообщала Страна, урожай пшеницы в Европе упадет на 200 тыс тонн из-за засухи.

А вот какао-бобы подрожали из-за затяжных ливней.

Ранее мы писали, что климатологи выяснили причины аномальной погоды в Европе.