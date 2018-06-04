Украинский теннисист Сергей Стаховский, который заявил, что ему хочется задушить человека, когда он слышит от него русскую речь, извинился за некорректную шутку. Он отметил, что она была за гранью дозволенного.

"Мои слова были сказаны в шутку, но они были за гранью дозволенного, мне очень жаль", – написал Стаховский в своем Twitter.

Фото: twitter.com/stako_tennis

Цитата, сказанная ранее Стаховским в интервью телеканалу "112 Украина" звучала следующим образом:

"У меня еще есть предоценка сразу к русскоговорящим – это да. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу... Просто так бы сразу задушил. Шучу".

Фото: twitter.com/stako_tennis

Напомним, что на Ролан Гаррос Сергей Стаховский не смог выйти в третий раунд. В матче второго круга украинец уступил представителю Германии Мише Звереву.

Отметим, что Стаховский в шестой раз в карьере сыграл во втором круге Ролан Гаррос. Еще один раз он добирался до третьего круга (2011), трижды проигрывал на старте, а в 2016 не сумел пройти квалификацию.

Вместе с ним сенсационно вылетела в третьем раунде Ролан Гаррос и украинская теннисистка Элина Свитолина. Она призналась, что проиграла, потому что "был не ее день".