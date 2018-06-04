Приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, которому дали за шпионаж 12 лет колонии строгого режима, позволяет его обменять на главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Об этом "Интерфакс-Украина" заявил адвокат Марк Фейгин.

"Приговор Сущенко открывает возможность для его обмена на Вышинского. Киев этого хочет", - отметил Фейгин.

Сегодня Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж гражданина Украины Романа Сущенко за шпионаж в России.

"Признать Сущенко виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж) и назначить ему наказание в виде 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласил в понедельник решение судья Олег Музыченко.

О задержании Сущенко сотрудниками российских спецслужб при якобы "проведении шпионской акции" в Москве стало известно в октябре 2016 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже, столичный Лефортовский суд санкционировал его арест. В российской спецслужбе считают, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в России требуют дать украинскому журналисту Сущенко 14 лет за шпионаж. Приговор огласят на днях.

Также у Авакова предложили обменять главу РИА "Новости Украина" на журналиста Сущенко.