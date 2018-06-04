Исполняющий обязанности председателя правления публичного акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Кравцов выступает за повышение стоимости проезда в купе- и СВ-вагонах до рыночной. Об этом он сказал в интервью изданию "Деловая столица".

"Если стоимость купе фирменного поезда - 500-600 грн, а экономически обоснованный уровень - 800 грн, то это уже не социальные перевозки. Если билет СВ стоит 1 тыс. грн, а экономически обоснованный уровень - 1,4 тыс. грн, то это также не социальные перевозки, это не поддержка бедных... У нас нет проблем с продажей билетов категории СВ, а о купе я вообще молчу. Скорее возникает ситуация, что плацкарты не раскупаются. Мы видим высокий спрос на билеты классов "комфорт" и "люкс". Поэтому, по моему мнению, стоит привести стоимость билетов в соответствие с рыночными требованиями", - сказал он.

По словам Кравцова, он продвигает идею категоризации поездов по комфорту. При этом государственное регулирование цен может быть только у поездов класса "стандарт" и "эконом".

Как сообщала "Страна", с 30 мая в Украине подорожали билеты на поезда.

Например, билет на "Интерсити" подбирается к 600 гривен. Также в поездах выросла цена на чай, "кофейный напиток (3 в 1)" и воду.