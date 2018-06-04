Звезда Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду очень серьезно относится к вопросам личной безопасности во время крупных турниров и важных матчей. Так, во время чемпионата мира по футболу в России его будут охранять бывший десантник Нуно Марекуш и боец смешанного стиля (ММА) Гонсало Сальгадо.

Об этом сообщает английская газета Mirror.

Нуно Марекуш, кстати, уже был в личной охране Роналду во время киевского финала Лиги чемпионов-2017/18. Он бывший десантник, воевал с ИГИЛ, а сейчас работает в частном охранном предприятии. Он также отвечал за безопасность в лиссабонском аэропорту. Кроме того, в свободное время он развлекается тем, что участвует в португальских боях с быками.

Гонсало Сальгадо, фото: Instagram

Нуно Марекуш, фото: Facebook

Гонсало Сальгадо, человек солидной комплекции, его рост 1,88 м, и вес почти 140 кг. Он провел девять боев в смешанных единоборствах в супертяжелой весовой категории. Его последний бой в ММА состоялся в марте 2011 года, тогда он проиграл россиянину Арсену Абдулкеримову.

Ранее "Страна" сообщала, что Роналду назвал зарплату, ради которой сможет остаться в Реале.