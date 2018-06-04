Винницкая полиция открыла дело по факту демонстрации фашистских символов фанатами Нивы-В на последнем матче команды.

Об этом сообщает SportArena со ссылкой на свои источники.

Данный факт также будет рассматривать КДК ФФУ, так как он отражен в рапортах арбитра и официального делегата встречи,

Инцидент произошел в субботу, 2 июня, в матче последнего тура группы А Второй лиги между Нивой-В и Агробизнесом (2:0).

Часть болельщиков команды надела на себя футболки красного цвета с изображением свастики, то есть с изображением флага фашистской Германии.

Ранее "Страна" сообщала о колпаках, свастике и агрессии. The Sun предупредил англичан, что в Киеве "адские" футбольные хулиганы.

Также новый нацистский скандал. Полиция возбудила дело после вечеринки со свастиками в Киеве.