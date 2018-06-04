Полицейские рассказали, что квартирные воры вынесли из киевской квартиры арестованного по подозрению в госизмене журналиста Кирилла Вышинского вещи и документы. Об этом сообщает УНН.

В полиции, впрочем, отказались уточнить, о каких именно документах и вещах идет речь.

Напомним, ограбление произошло 3 июня около 17:00.

Полиция проводит все необходимые следственные и розыскные действия по установлению лиц, причастных к этому правонарушению.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Вышинский арестован и находится под стражей без права выхода под залог до 13 июля. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.