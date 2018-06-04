Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж гражданина Украины Романа Сущенко за шпионаж в России, передает "Интерфакс".

"Признать Сущенко виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж) и назначить ему наказание в виде 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласил в понедельник решение судья Олег Музыченко.

Процесс по делу в отношении Сущенко проходил в закрытом режиме, поэтому судом были оглашены только вводная и резолютивная части приговора.

В ходе прений сторон обвинение предлагало назначить украинцу наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Защита настаивала на невиновности подсудимого, который, по ее мнению, стал жертвой провокации.

О задержании Сущенко сотрудниками российских спецслужб при якобы "проведении шпионской акции" в Москве стало известно в октябре 2016 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже, столичный Лефортовский суд санкционировал его арест. В российской спецслужбе считают, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ранее адвокат Сущенко Марк Фейгин заявил, что Романа могут освободить уже в мае, однако этого не произошло.