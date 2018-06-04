Гражданин Украины умер в понедельник утром на кипрском курорте Айя-Напа, который расположен на востоке южной части побережья острова.

Об этом сообщает Cyprus Mail.

Издание сообщает фамилию умершего Василий Войчук. Сообщается, что он потерял сознание, выходя из моря, и упал в воду.

Скорая помощь увезла его в частную клинику, но он умер по дороге, ему было 65 лет. Причина смерти пока неизвестна. СМИ сообщает, что украинец приехал на Кипр в отпуск 25 мая и должен был находиться там до конца этой недели.

Ранее сообщалось, что в Шарм-эль-Шейхе после купания в море погиб киевский ресторатор.

Мы писали, что в центре Львова от инфаркта умер турист из Польши.