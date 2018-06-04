В Киеве на сутки ограничат движение по Северному мосту
На Северном мосту из-за ремонта коммунальщики снова будут ограничивать движение транспорта. Об этом в соцсети сообщает пресс-служба Киевавтодора.
Фото: facebook.com
В сообщении говорится о том, что с 21:00 4 июня до 20:00 5 июня перекроют первую и вторую полосы движения в направлении жилого массива Троещина. Здесь будут проводиться работы по ремонту асфальтобетонного покрытия.
Столичных водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Ранее "Страна" писала о том, что на счетах Киевской облгосадминистрации скопилось больше миллиарда гривен на ремонт дорог.
Также мы сообщали об обещании Омеляна, что ремонт трассы Одесса-Рени закончат до конца этого года.
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