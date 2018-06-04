На Северном мосту из-за ремонта коммунальщики снова будут ограничивать движение транспорта. Об этом в соцсети сообщает пресс-служба Киевавтодора.

Фото: facebook.com

В сообщении говорится о том, что с 21:00 4 июня до 20:00 5 июня перекроют первую и вторую полосы движения в направлении жилого массива Троещина. Здесь будут проводиться работы по ремонту асфальтобетонного покрытия.

Столичных водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Ранее "Страна" писала о том, что на счетах Киевской облгосадминистрации скопилось больше миллиарда гривен на ремонт дорог.

Также мы сообщали об обещании Омеляна, что ремонт трассы Одесса-Рени закончат до конца этого года.