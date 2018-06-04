Популярный украинский певец Виталий Козловский, концерт которого в одесском клубе Itakа был отменен из-за концерта в Москве, все-таки посетил Одессу и даже спел.

Скандальный артист выступил 3 июня на открытии детского развивающего летнего лагеря STAR TIME.

Фото: facebook.com/startimecamp

Об этом стало известно по фотографиям, которые опубликованы на официальной странице Facebook этого лагеря.

Фото: facebook.com/startimecamp

Кроме Козловского, на сцене выступила украинская певица Солоха, которая также была приглашенным звездным гостем открытия.

Напомним, из-за выступления Виталия Козловского в Москве 9 мая, помимо Одессы, его концерты были отменены во Львове и Киеве.

Ранее "Страна" сообщала, что Виталий Козловский объяснил, почему выступил в Москве на концерте 9 мая.

Также мы писали, что в Одессе все-таки отменили концерт Виталия Козловского.