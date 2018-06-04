Виталий Козловский, не смотря на отмену концерта, все-таки спел в Одессе
Популярный украинский певец Виталий Козловский, концерт которого в одесском клубе Itakа был отменен из-за концерта в Москве, все-таки посетил Одессу и даже спел.
Скандальный артист выступил 3 июня на открытии детского развивающего летнего лагеря STAR TIME.
Фото: facebook.com/startimecamp
Об этом стало известно по фотографиям, которые опубликованы на официальной странице Facebook этого лагеря.
Фото: facebook.com/startimecamp
Кроме Козловского, на сцене выступила украинская певица Солоха, которая также была приглашенным звездным гостем открытия.
Напомним, из-за выступления Виталия Козловского в Москве 9 мая, помимо Одессы, его концерты были отменены во Львове и Киеве.
Ранее "Страна" сообщала, что Виталий Козловский объяснил, почему выступил в Москве на концерте 9 мая.
Также мы писали, что в Одессе все-таки отменили концерт Виталия Козловского.