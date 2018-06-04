В Хмельницкой области 25-летнего местного жителя приговорили к 6 годам лишения свободы из-за нападения и причинения тяжелых ножевых ранений односельчанину во время бытовой ссоры. Об этом сообщается на сайте Судебной власти Украины.

"Шепетовский горрайонный суд признал виновным 25-летнего жителя района в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения (ч. 1 ст. 121 УК Украины) и назначил окончательное наказание - 6 лет заключения", — говорится в сообщении.

Как установил суд, обвиняемый вместе с двумя односельчанами распивали алкоголь рядом с магазином, где работала его гражданская жена. Именно из-за претензий одного из собутыльников к женщине, мол, та не хочет приготовить кофе, и началась ссора. Обидевшись на обвинения, муж продавщицы взял в магазине хозяйственный нож и ударил им обидчика. Причиненные ранения медики квалифицировали как тяжкие телесные повреждения.

Заслушав участников процесса и исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о виновности мужчины. При назначении наказания служители правосудия учли общественную опасность совершенного преступления, а также то, что преступник совершил его, находясь на испытательном сроке (осужден Железнодорожным районным судом г. Львова от 20 апреля 2015 года по ч.2 ст. 296 УК Украины, “Хулиганство” до 2 лет лишения свободы и освобожден от его отбывания с 3-летним испытательным сроком).

"Поэтому наказание ему следует назначить в виде лишения свободы в пределах санкции ч.1 ст.121 УК Украины, и на основании ст.71 УК Украины к назначенному наказанию частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору Железнодорожного районного суда Львова", — говорится в приговоре, который еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционно суде области.

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