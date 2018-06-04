В сети обсуждают заявление журналиста Аркадия Бабченко, который назначил высокую цену за эксклюзивное интервью с ним.

Бабченко заявил, что интервью с ним будет стоить 50 тысяч долларов.

По словам журналиста, он "безумно устал" и находится "на грани нервного срыва", поэтому не будет тратить время и силы бесплатно. Также Бабченко заявил, что на его условия якобы сразу же согласился телеканал "Россия", однако журналист отказался.

"Страна" вспомнила, кто еще из известных людей требовал деньги с журналистов.

В интернете регулярно публикуются списки российских звезд шоу-бизнеса, которые назначали гонорары за интервью. Так, актер Марат Башаров в свое время запросил от одной газеты 20 тысяч евро за то, что расскажет о разводе с женой Елизаветой. Журналистам сумма показалась слишком высокой, и от интервью они отказались.

Сообщалось также, что балерина Анастасия Волочкова берет за интервью 3-4 тысячи долларов, актриса Мария Шукшина – 5 тысяч, актер Дмитрий Певцов – до 2 тысяч. Кроме того, ходили слухи, что издание "СПИД-инфо" в середине 90-х заплатило Алле Пугачевой 50 тысяч долларов за ее откровения про неудачные беременности.

За деньги знаменитости ходят и на телепередачи. Так, за участие в программе "Пусть говорят" Дана Борисова получала по 500 тысяч рублей, Алексей Панин – 400 тысяч. Когда разгорелся скандал с разводом актера Армена Джигарханяна и его молодой супруги Виталины Цымбалюк-Романовской, то предприимчивая женщина за свое появление в одной из телепрограмм потребовала миллион рублей.

Диана Шурыгина, которую "прославило" скандальное дело с изнасилованием, получила 200 тысяч рублей пополам с мамой за участие в самой первой телепередаче. Теперь, по слухам, девушка берет от 100 тысяч рублей за короткие интервью и 300-400 тысяч – за более серьезное выступление на публике. А когда вышел на свободу насильник Дианы Сергей Семенов, девушка заработала на одной из передач 500 тысяч рублей за то, что час посидела в кресле с подключенным детектором лжи.

В 2010 году россиянка Анна Чапман, замешанная в "шпионском скандале", потребовала у газеты "Комсомольская правда" 25 тысяч долларов за интервью с ней. Чапман, по утверждению представителей издания, сама потребовала "назвать сумму". Ей предложили тысячу долларов, но она ответила, что это несерьезный разговор. Когда редакция подняла сумму до 25 тысяч долларов, Чапман ответила, что "теперь можно подумать". Однако после этого "шпионка" перестала отвечать на звонки.

Промышляют платными интервью и западные звезды. В частности, в 2014 году американская актриса Линдси Лохан потребовала у австрийского телеканала PRO 7 за интервью 30 тысяч евро и получила их. Заплативший за эксклюзивное интервью со звездой телеканал получил материал, в то время как остальным СМИ пришлось довольствоваться короткой получасовой пресс-конференцией.

Экс-практикантка в Белом Доме Моника Левински, которую в свое время уличили в тайной связи с тогдашним президентом Биллом Клинтоном, тоже давала интервью за деньги. Она согласилась дать интервью 4-му каналу британского ТВ за 400 тысяч фунтов (более 700 тысяч долларов), а потом оправдывала это тем, что ей очень нужны были деньги. "У меня были огромные счета от адвокатов, - рассказывала Левински. - Я целый год не работала. Я должна была привести свою жизнь в порядок и оплатить счета".

Впрочем, всех переплюнул лидер КНДР. Журналисты в 2013 году пытались поговорить с Ким Чен Ыном по случаю 60-летия окончания Корейской войны, однако тот оценил свою встречу с журналистами в один миллион долларов.