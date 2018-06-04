Выборы председателя Цебриковской объединенной территориальной громады Великомихайловского района выиграл Владимир Барнасевич, который в 2010-2017 годах был поселковым головой. Напомним, выборы сопровождались беспорядками и в поселок была введена Нацгвардия.

Таковы результаты повторного голосования, состоявшегося вчера, передает "Думская".



Барнасевич набрал 515 голосов. Ранее он был членом партии "Гражданская позиция" после того, как местная организация вступила в альянс с "Батькивщиной", перешел в Блок Петра Порошенко "Солидарность".

В тоже время, как сообщает сайт "Оппозиционного блока", на выборах депутатов победил ОБ.

"По предварительным данным, Цебриковскую громаду в совете представляют: 10 депутатов от "Оппозиционного блока", 2 от Аграрной партии, 2 от Батьківщини, 1 от Народной партии, 4 от БПП и 2 самовыдвиженца", - говорится в сообщении на сайте.

Первые выборы в Цебрикове состоялись 29 октября прошлого года. Тогда с 451 голосом победила представитель "Батькивщины" Татьяна Матрос, которая возглавляла поселок в 2005-2010 годах. Ее оппонент, самовыдвиженка Людмила Рысич опротестовала результаты голосования, на которых, по ее мнению, было множество нарушений. Окружной админсуд удовлетворил иск Рысич и признал выборы недействительными.

Повторное голосование сопровождалось беспорядками. Чтобы выборы не были сорваны, властям пришлось ввести в пгт подразделение Национальной гвардии.

Мы сообщали, что эти выборы в Одесской области показали крайне низкую явку избирателей - пришли менее 15% избирателей.

Напомним также, что на участке в Вишневом разбили градусник из-за чего доступ на этот участок повторно ограничивали. В тоже время на участках в Никомаровке и Саханке на выборах успели побывать 44,7% и 40,6% соответственно.