Президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях против Соединенных Штатов и их союзников.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 4 июня.

Федеральный закон от 04.06.2018 №127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия приняла закон о противодействии санкциям Запада. 22 мая Госдума Российской Федерации приняла закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". 30 мая российские сенаторы также одобрили закон о контрсанкциях.

Согласно закона, компаниям США или иных недружественных иностранных государств будет запрещено участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации госимущества. Такой же запрет будет действовать для компаний, прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними.

В документе указано, что меры противодействия не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах

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