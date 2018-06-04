Печальная новость и для болельщиков кропивницкой Звезды и для всего украинского футбола. После вылета команды из Премьер-лиги, она, возможно, прекратит свое существование.

Об этом сообщает Sportаrena со ссылкой на собственные источники.

В ближайшее время должна состояться встреча президента клуба Максима Березкина с тренерским штабом и персоналом Звезды, на которой будет объявлено решение.

По информации источников, с большой долей вероятности речь пойдет о снятии команды с розыгрыша чемпионата Украины и прекращении существования клуба.

Причиной являются сложности с финансированием жизнедеятельности всего клуба, которые имелись еще по ходу прошедшего сезона.

В Первой лиге у кропивничан не будет притока в финансировании от телевидения, также существуют сложности с перезаключением имеющихся спонсорских соглашений.

Напомним, что Зирка в стыковых матчах уступила Десне (1:1, 0:4) и вылетела из Премьер-лиги.

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