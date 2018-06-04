Жена Трампа сегодня должна появиться на публике впервые после операции
Первая леди США Меланья Трамп сегодня, 4 июня, впервые после операции на почках посетит мероприятие в Белом доме.
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома Стефани Гришэм, Меланья будет присутствовать на вечере в честь НКО Gold Star Families.
На публике 48-летняя первая леди не появлялась уже 24 дня, что спровоцировало многочисленные слухи о ее состоянии здоровья.
14 мая Меланья перенесла операцию на почках. Врачи провели процедуру эмболизации кисты. Через пять дней Меланья вернулась в Белый дом.
Позже она сообщала, что чувствует себя прекрасно, и призвала не спекулировать на ее здоровье.
Ранее "Страна" сообщала, что Мелания Трамп заявила, что чувствует себя хорошо после операции на почках.
Также первая леди США перенесла операцию на почках и проведет в госпитале еще неделю.