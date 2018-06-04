Весна 2018 года установила в Киеве сразу 17 температурных рекордов. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Средневесенняя температура воздуха в столице составила +10,0 º, что на 1,8º превышает климатическую норму. Климатологи обсерватории определили, что нынешняя весна заняла девятую позицию среди самых теплых в Киеве с 1881 года.

Апрель и май были теплее климатической нормы. В частности, у апреля наблюдалось наибольшее отклонение от нормы - 4,4°, что позволило ему занять первое место в иерархии самых теплых за 138 лет наблюдений. А вот его предшественник март стал самым холодным с начала XXI века.

Несмотря на то, что нынешний апрель был по температурному режиму рекордным, метеорологическое лето в Киеве началось 29 апреля, а метеорологическая весна продолжалась всего 36 дней.

Отмечается, что количество осадков в столице за весну составило 126 мм, что составляет 89% климатической нормы.

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