В деле о похищениях и пытках майдановцев в январе-феврале 2014 года адвокат одного из обвиняемых Юрия Крысина Татьяна Гнатюк объявила ходатайство об отводе судьи Любови Леонтюк.

Об этом сообщает "Громадське".

По словам адвоката, судья неподобающе сообщала о времени и месте судебных заседаний.

Впрочем, прокуратура оспорила удовлетворение ходатайства, сказав, что адвокатам присылали письменные сообщения, но защитники сознательно не появлялись, тем самым затягивая судебный процесс.

К тому же адвокат Игорь Василенко на предыдущем заседании открыто заявил, что они с коллегами договаривались о том, кто пойдет на заседание, а кто нет.

Судья Леонтюк объявила перерыв, отметив, что в течение двух суток автоматизированной системой будет избран судья, который рассмотрит ходатайство.

В случае его удовлетворения будут выбраны другого судью, который будет рассматривать дело, в случае неудовлетворения - рассмотрение дела продолжит судья Леонтюк.

Фото: hromadske.ua

Напомним, 29 марта Дарницкий райсуд Киева арестовал Юрия Крысина на 2 месяца. Обвиняемыми по этому делу проходят два человека - Юрий Крысин и Сергей Чемес.

Как сообщала "Страна", Крысин также является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Еремия, которое произошло в период Евромайдана, в ночь на 19 февраля 2014 рядом с Софийской площадью в Киеве. Сам Крысин признает свою вину в избиении Еремия. Видео, как журналиста бьют битой, доступно в интернете.