Авиакомпания Lufthansa удалила с YouTube и Facebook рекламный ролик к ЧМ-2018 в России, снятый в Киеве, и признала, что он задевает чувства отдельных пользователей.

Перевозчик подтвердил факт съемки в украинской столице и извинился, сообщает Meedia.

"Мы увидели в первых комментариях, что это задевает чувства отдельных пользователей", - отмечается в сообщении компании.

В Lufthansa подчеркнули, что видео снимали в Украине "из логистических соображений", и это является привычной практикой для рекламных роликов. "Речь идет о том, какое представление о месте получит зритель", - отметили в компании.

До этого немецкий журналист Борис Райтшустер сообщил, что Lufthansa в своем ролике к ЧМ-2018 в РФ выдала Киев за Москву, потому что в России было трудно получить разрешение на съемку.

Ранее "Страна" сообщала, что в МВД России профилактически поговорили с главой барсеточников Москвы перед стартом ЧМ-2018.

Также в Тернополе выпустили календарь ЧМ - 2018 с российским Крымом.