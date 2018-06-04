Капитан донецкого Шахтера, Дарио Срна, который отыграл за горняков 15 сезонов, может продолжить карьеру в итальянской серии А. Футболист уже прибыл на Сардинию, чтобы обсудить условия контракта с клубом Кальяри. Таким образом, переход Срны в ПАОК не состоится.

Об этом сообщает известный спортивный журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Дарио Срна прибыл в Кальяри, чтобы узнать город поближе и ознакомиться с инфраструктурой клуба. Его сопровождает директор клуба Пасетто.

Срна может перейти в Кальяри на правах свободного агента, заключив контракт на один сезон. Его срок дисквалификации истекает 23 августа. Он также может пропустить первую игру в серии А.

Минувший сезон Кальяри завершил на пятнадцатом месте турнирной таблицы, набрав в чемпионате Италии 39 очков.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-форвард Шахтера подпишет контракт с Бенфикой после медосмотра.